إعلان

بعد محادثة ترامب وبوتين.. بريطانيا: سنواصل دعم أوكرانيا

10:17 ص الخميس 13 فبراير 2025

أنجيلا راينر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لندن - (د ب أ)

أشارت نائبة رئيس الوزراء البريطاني، أنجيلا راينر، إلى أن المملكة المتحدة ستواصل دعم الدفاع الأوكراني ضد روسيا، وذلك بعدما زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اتفقا على بدء مفاوضات لإنهاء الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس، عن راينر القول إن دعم بريطانيا لأوكرانيا يظل "ثابتا"، في ظل التحركات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي لإنهاء الصراع.

وقال ترامب إنه اتفق مع بوتين، خلال محادثة هاتفية أمس الأربعاء، على "العمل معا، عن كثب"، لإنهاء الصراع القائم منذ ثلاثة أعوام.

وفي تصريحات لشبكة "آي تي في"، قالت نائبة رئيس الوزراء لدى سؤالها عن مزاعم الرئيس الأمريكي، إن الحكومة و"البرلمان بأكمله" متحدان في دعم كييف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنجيلا راينر لندن ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا