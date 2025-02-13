بعد لقاء ترامب.. حشود غفيرة من الأردنيين تتجه إلى مطار ماركا لاستقبال العاهل الأردني



وكالات

توجت حشود غفيرة من الأردنيين، اليوم الخميس، إلى العاصمة عمان للمشاركة في الاستقبال الحاشد للملك عبد الله الثاني القادم من العاصمة الأمريكية واشنطن.

وانتشرت فيديوهات على منصة "إكس" لاستعدادات الأردنيين من مختلف المحافظات، حيث انطلقت الحافلات التي تقلهم باتجاه مطار ماركا للمشاركة في الاستقبال الحاشد، الذي يأتي "تقديرا لمواقف العاهل الأردني المشرفة والثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية المواطنين ووضع ذلك فوق كل اعتبار"، وفقا لروسيا اليوم.

وأمس الأربعاء، دعا رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، إلى "استقبال حاشد" للملك عبد الله الثاني في المطار احتفاء بما قال إنه "احتفاء بثبات الموقف" الأردني من مقترح نقل سكان غزة.

وقال الصفدي في كلمة بمجلس النواب: "أدعو زملائي النواب الذوات المقدرين وأبناء شعبنا الأردني الأصيل، محافظاتِه وبواديه ومخيماته وقُراه، بالتوجه إلى مطار ماركا لاستقبال ملكٍ عظيم سيكتبُ التاريخُ اسمهُ بحروفٍ من مجد وإجلال".

واعتبر المسؤول الأردني أن مباحثات الملك عبد الله الثاني التي جرت يوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضمنت تجديد "ثبات الموقف ورفض نقل سكان غزة، و"وضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار".

وكان العاهل الأردني أوضح، في سلسلة تغريدات على "إكس" عقب لقائه ترامب، أنه شدد للرئيس الأمريكي على "موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وقال "أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد، يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع".

في المقابل، صرح ترامب للصحافيين عقب اللقاء، أنه "ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون".

وأضاف "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".