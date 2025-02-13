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خلال هجوم بطائرات كييف.. إسقاط 83 مسيرة أوكرانية غربي روسيا

09:00 ص الخميس 13 فبراير 2025

طائرات مسيرة

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، صد هجوم مكثف بالطائرات المسيرة شنته قوات كييف الليلة الماضية، وإسقاط 83 مسيرة فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان الوزارة: تم إسقاط 37 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، 12 فوق مقاطعة كورسك و12 فوق مقاطعة ليبيتسك و9 في مقاطعة تفير، و3 بمقاطعة بيلجورد و3 في مقاطعة كالوجا و3 في مقاطعة سمولينسك و3 في مقاطعة فورونيج وواحدة في مقاطعة روستوف، وفقا لروسيا اليوم.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.

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