البيت الأبيض يتهم القضاة بسوء استخدامهم السلطة لتعطيل صلاحيات ترامب



وكالات

اتهم البيت الأبيض فئة من القضاة الأمريكيين بإساءة استخدام سلطتهم لتعطيل صلاحيات الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنه خلال الأسابيع الأولى من تولي ترامب منصبه، تم إصدار ما لا يقل عن 12 أمرا قضائيا لوقف تنفيذ أوامره التنفيذية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت ليفيت إن البيت الأبيض يعتقد أن القضاة "يتصرفون كنشطاء قضائيين وليس كحكام نزيهين للقانون"، معتبرة أن "الأزمة الدستورية الحقيقية تحدث داخل فرعنا القضائي، حيث يقوم قضاة المحاكم الجزئية في المناطق الليبرالية في جميع أنحاء البلاد بإساءة استخدام سلطتهم لمنع صلاحيات الرئيس ترامب التنفيذية الأساسية بشكل أحادي".

وأشارت إلى أن حوالي 77 مليون أمريكي صوتوا لانتخاب ترامب، مؤكدة أن كل أمر قضائي "يمثل إساءة لسيادة القانون ومحاولة لإفشال إرادة الشعب".