إيلون ماسك: يمكن خفض إنفاق الحكومة الأمريكية تريليون دولار أو أكثر

وكالات

أكد رئيس وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية إيلون ماسك، اليوم الخميس، خلال كلمة له في القمة العالمية للحكومات، أنه يعتقد أن الذكاء البشري سيتضاءل أمام الذكاء الاصطناعي.

وعن الولايات المتحدة، قال ماسك: "نريد استعادة حكم الشعب وهذا يعني تقليص حجم الحكومة الفيدرالية الأمريكية".

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تهتم بشؤونها الخاصة"، بحسب سكاي نيوز.

وتابع: "علينا إلغاء الكثير من الوكالات الفيدرالية، يمكن خفض إنفاق الحكومة الأمريكية بحوالي 1 تريليون دولار أو أكثر".