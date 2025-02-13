مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار بمركز تجاري في تايوان



وكالات



هز انفجار عنيف، مركزا تجاريا في منطقة سيتون تايتشونج بتايوان، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بينهم 2 في حالة حرجة.

وبحسب الوسائل الإعلامية المحلية، فإن الانفجار وقع في مركز شين كونج ميتسوكونشي جونججانج، التجاري قرابة الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

ووفقا لإدارة الإطفاء في تايتشونج، يبدو أن الانفجار وقع في الطابق الثاني عشر من المبنى، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت فرق الإنقاذ وفاة رجل في موقع الحادث، بينما تم نقل امرأة لا تظهر عليها علامات الحياة إلى المستشفى.

كما أصيب عدة أشخاص آخرين، وفعلت السلطات بروتوكول الاستجابة لحالات الإصابات الجماعية.

ولا تزال الشرطة المحلية وخدمات الإطفاء تواصل تحقيقاتها لتحديد السبب الدقيق للحادث.