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مادورو: المعارضة الفنزويلية تلقت 5 مليارات دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

08:42 ص الخميس 13 فبراير 2025

نيكولاس مادورو

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وكالات

كشف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أن زعماء المعارضة الفنزويلية تلقوا أكثر من 5 مليارات دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأن هذه الأموال سرقت ولم تصل إلى فنزويلا.

وقال مادورو خلال كلمة ألقاها في ولاية ميراندا: "كم مليون دولار أعطوا لخوان جوايدو؟ يقال إنه أكثر من 5 مليارات دولار نقدا، هل تعلمون ما يمكن فعله بـ5 مليارات؟ كم مدرسة يمكن بناءها، كم مستشفى. وأنا أسأل، المعارضة التي جعلوها تصدق أن خوان جوايدو هو الرئيس، هل استفدتم أنتم أو عائلاتكم بأي شيء؟ هل وصل حتى دولار واحد من هذه الـ5 مليارات دولار إلى الأمهات والأطباء والممرضات والمعلمين في فنزويلا؟".

وأضاف مادورو: "لقد سرقوا كل شيء بالنسبة لهم، البقاء في المعارضة في فنزويلا أصبح عملا مربحا، والآن أصبحوا مليونيرات يعيشون في قصور، لقد أدنت هذا لسنوات، ولكن الآن نرى ونحصل على أدلة تثبت أن كل ما أعلناه كان صحيحا"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اكتشاف عمليات احتيال نتيجة عمليات تفتيش أجراها قسم مراقبة فعالية الحكومة (DOGE) تحت إشراف الملياردير إيلون ماسك لوكالة التنمية الدولية.

وقال ترامب، إن الاحتيال كان على مستوى يصعب تصديقه، ولم يكن من الممكن حدوثه دون "رشاوى".

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نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا المعارضة الفنزويلية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
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