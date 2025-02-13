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"بلومبيرج": إصابة حلفاء واشنطن في أوروبا بالذهول لعدم إخطارهم بمحادثات ترامب وبوتين

06:26 ص الخميس 13 فبراير 2025

ترامب وبوتين

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وكالات

أكدت وكالة "بلومبيرج" نقلا عن مسؤولين أوروبيين، أن حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في أوروبا لم يعلموا بالاتصال الهاتفي بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين أمس الأربعاء.

وقالت الوكالة، إن المسؤولين الأوروبيين أصيبوا بالذهول من المكالمة التي أجراها ترامب مع بوتين، وهي خطوة دبلوماسية مهمة لم يتم إبلاغ الحلفاء الرئيسيين بها.

ووصف مؤيد أوروبي لأوكرانيا تصرفات ترامب بأنها "خيانة"، إذ قال أن الولايات المتحدة "تستسلم" للمطالب الروسية الأساسية حتى قبل بدء المفاوضات، بحسب روسيا اليوم.

وأمس الأربعاء أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين دونالد ترامب استمر ساعة ونصف.

وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية، والأزمة الأوكرانية، وقضايا الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني، وتبادل السجناء بين البلدين.

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