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هل تُشكل غواصات "ياسن–إم" الأمريكية خطورة على الناتو؟

06:22 ص الخميس 13 فبراير 2025

غواصة أمريكية

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وكالات

قالت صحيفة 19 FortyFive الأمريكية، إن الغواصات من مشروع "ياسن -إم" تجدد بسرعة القدرة القتالية للأسطول الحربي الروسي.

وأضافت أن تلك الغواصات الذرية أكثر تخفيا عن الرادارات المائية من سابقاتها، وبمقدورها إطلاق صواريخ 3М22 فرط الصوتية، مشيرة إلى أن الأسلحة التي يمكن أن تطلقها الغواصات من مشروع "ياسن – إم" تثير قلقا لدى حلف الناتو على مدى أعوام، بحسب روسيا اليوم.

وأوضحت:" بدلا من التركيز على أداء دور الصياد الذي تمتعت به سابقاتها من مشروع "971 شوكا – بي" تسعى الغواصات الروسية الجديدة إلى استخدام طيف كامل من الصواريخ المجنحة القادرة على إصابة الأهداف البحرية والبرية، لذلك فإن غواصات "ياسن -إم" اقتربت من حيث مهامها من الغواصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية.

ويعتبر صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي مفتاحا لتنفيذ تلك المهمة، مع العلم أن سرعته تصل إلى 8 ماخ "ما يعادل نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة" ومداه يبلغ 2600 كيلومتر، ولهذا السبب يمكن لهذا الصاروخ أن يضغط على نظام الدفاع الجوي للسفينة لجعله عاجزا عن توجيه ضربة انتقامية.

مع ذلك فإن روسيا تحصل على غواصات جديدة من مشروع "ياسن – إم". وقد تسلمت البحرية الروسية غواصة في ديسمبر الماضي.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق، أنه يخطط لبناء 12 غواصة من هذا النوع خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا.

يذكر أن غواصات "ياسن – إم" تحمل إلى جانب صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المضادة للسفن.

قالت الصحيفة، إن تلك الغواصات يمكن أن تصيب 75% من العواصم الأوروبية دون أن تخرج من حدود البحر الشمالي. ويمكن أن يضع الأسطول المتكون من 12 غواصة من مشروع "ياسن – إم" في المستقبل حاجزا أمام أساطيل حلف الناتو في المنطقة.

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