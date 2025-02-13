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ترامب: وزارة التعليم عملية احتيال كبيرة وأريد إغلاقها فورًا

06:17 ص الخميس 13 فبراير 2025

ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد إغلاق وزارة التعليم الاتحادية على الفور.

كان ترامب قد قال الأسبوع الماضي، إنه يرغب في إغلاق وزارة التعليم بأمر تنفيذي، لكنه أقر بأنه سيتعين عليه الحصول على موافقة الكونجرس ونقابات المعلمين للوفاء بوعده الانتخابي للقيام بذلك، وفقا لسكاي نيوز.

ويعطل إغلاق وزارة التعليم على الفور عشرات المليارات من الدولارات التي تذهب كمساعدات لمدارس ما قبل التعليم الجامعي ومساعدات رسوم الدراسة لطلاب التعليم الجامعي.

وأمضى ترامب الأسابيع الأولى في منصبه في السعي لإدخال تغييرات كبيرة في الحكومة الأمريكية، ومطالبة الموظفين الاتحاديين بالعودة للعمل في المكاتب أو الاستقالة، ومحاولة خفض التكاليف والوظائف، والسعي لإغلاق وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إذ تحتل وزارة التعليم رأس قائمة أهداف ترامب.

وقال ترامب: "أود إغلاقها على الفور. وزارة التعليم عملية احتيال كبيرة".

وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الأمريكي، أنه كلف ليندا ماكمان التي اختارها لمنصب وزير التعليم بإغلاق الوزارة التي يريد أن تقودها.

واقترح ترامب إغلاق وزارة التعليم في ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، لكن الكونجرس لم يتحرك.

وتوظف الوزارة الاتحادية 4245 موظفا وأنفقت 251 مليار دولار في آخر سنة.

ودعت مراكز بحثية محافظة إلى إلغاء وزارة التعليم واقترحت أن تضطلع وكالات أخرى ببرامجها للمساعدات وأعباء الرقابة عليها.

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