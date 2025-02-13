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مقتل 7 من الجيش الليبي خلال حملة لمكافحة تهريب البشر والمخدرات في الجنوب

03:55 ص الخميس 13 فبراير 2025

الجيش الليبي

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وكالات

أعلن الجيش الليبي، مقتل 7 من جنوده، خلال عملية أمنية لملاحقة عصابات تهريب البشر والمخدرات في منطقة القطرون، جنوب البلاد، ضمن خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن.

والأربعاء، اندلعت اشتباكات مسلحة ودامية بين قوات الجيش الليبي ومجموعات من المعارضة التشادية، استمرت لعدة ساعات، بعد رفض الأخيرة الانسحاب من مواقعها، انتهت بسيطرة الجيش على أهم المعسكرات بمدينة القطرون، وفقا لما ذكرته العربية.

وقبل شهر، سيطرت قوات الجيش الليبي، على معسكر "تيندي" التابع للمجلس الرئاسي في مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا، التي يقع فيها حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول البلاد.

ومنذ سنوات، تبذل قوات الجيش جهودا لبسط سلطتها على منطقة الجنوب الليبي الشاسعة وإحكام السيطرة الأمنية، لكنها تواجه تحديات كبيرة من الفصائل المسلحة الأجنبية التابعة للمعارضة التشادية والسودانية، التي تسيطر على منافذ التهريب، وتحاول الحفاظ على ما اكتسبته من نفوذ بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.

ويثير هذه التصعيد، قلقا متزايدا من انهيار وقف إطلاق النار، وعودة العنف المسلّح إلى ليبيا، خاصة في ظلّ تعثّر العملية السياسية وتعطلّ الحوار بين الأطراف الرئيسية التي تقود البلاد.

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