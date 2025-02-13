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ملك الأردن لـ ماكرون: نرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية

03:51 ص الخميس 13 فبراير 2025

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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وكالات

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، المستجدات في غزة والضفة الغربية.

وشدد العاهل الأردني، خلال الاتصال، على موقف الأردن الرافض لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن ملك الأردن ثمّن موقف فرنسا الذي عبّر عنه الرئيس ماكرون، الرافض لتهجير الفلسطينيين، والداعي لاحترام رغباتهم ورغبات الدول المجاورة لهم.

وأشار ملك الأردن إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، ونبّه إلى ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، محذرا من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية والقدس.

ودعا إلى العمل بفاعلية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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