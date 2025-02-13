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البيت الأبيض: العاهل الأردني رفض خطة تهجير الفلسطينيين من غزة خلال لقاء ترامب

03:45 ص الخميس 13 فبراير 2025

العاهل الأردني وترامب

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وكالات

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتقد أنه سيكون أفضل بكثير للفلسطينيين نقلهم من قطاع غزة، مع الإقرار بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفض الخطة خلال محادثات جرت الجمعة بينهما، بحسب سكاي نيوز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الملك يفضل بقاء الفلسطينيين حيث هم، مضيفة "لكن الرئيس يشعر بأنه سيكون أفضل بكثير وأكثر إجلالا إذا أمكن نقل هؤلاء الفلسطينيين إلى مناطق أكثر أمانا".

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