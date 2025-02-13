ترامب: الرئيس الروسي لم يكن يرغب في السلام خلال ولاية بايدن



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعقد اجتماعه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، في إطار مساعيه لوضع حد للنزاع الروسي الأوكراني.

وقال ترامب: سنلتقي في السعودية، بعد بضع ساعات من مكالمة هاتفية مع بوتين اتفقا خلالها على إطلاق مفاوضات سلام حول أوكرانيا.

ووصف ترامب مكالمته مع بوتين بأنها محادثة جيدة، إذ قال إنها استمرت أكثر من ساعة، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى أنه "واثق من أن بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا فورا"، ومشددا على أن الرئيس الروسي لم يكن يرغب في السلام خلال ولاية بايدن.

وأضاف أنه لا يعتقد أن من العملي أن تنال أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي، قائلا: "من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها".

وأوضح أنه يتوقع وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا في مستقبل غير بعيد، مؤكدا أن اللقاء مع بوتين سيشمل ولي العهد السعودي.

وقال: "لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا ويتوجب على أوكرانيا اللجوء إلى السلام.

وكان ترامب قد قال إنه تحدث إلى نظيره الروسي، الأربعاء، بشأن بدء مفاوضات على الفور لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويعتبر هذا أول اتصال مباشر معلن بين بوتين ورئيس أمريكي منذ فبراير 2022، أي قبل 3 أعوام.

وأفاد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بأنه: "اتفقنا أيضا على أن تبدأ فرقنا المعنية المفاوضات على الفور وسنبدأ بالاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة وهو ما سأفعله الآن".