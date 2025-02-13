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مبعوث ترامب الخاص لـ أوكرانيا وروسيا يبدأ زيارة 3 دول أوروبية

02:47 ص الخميس 13 فبراير 2025

كيث كيلوج

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج، سيقوم بزيارة إلى ألمانيا وبلجيكا وأوكرانيا في الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري، وفقا لروسيا اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "سيزور كيلوج ألمانيا وبلجيكا وأوكرانيا في الفترة من 13 إلى 22 فبراير 2025".

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ أعرب ترامب بعدها عن أن جميع الأطراف ترغب في تسوية الأزمة الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "Semafor"، أن المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا وروسيا، كيث كيلوج، يعتزم تقديم خطط لحل الأزمة الأوكرانية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا.

وحسب نفس المصادر، فمن المرتقب أيضا أن يعقد كيلوج اجتماعا بممثلي جميع دول الناتو لمناقشة سبل حل النزاع.

وفي نفس السياق، وصف كيث كيلوج سياسة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن الصراع الأوكراني، بأنها كانت سطحية وغير عميقة، حيث كانت تعتمد على شعارات جاهزة وعبارات مبسطة لا تعكس فهما حقيقيا للمشكلة أو حلولا عملية فعلية لها.

كما أشار المبعوث الأمريكي إلى إن الصراع في أوكرانيا لن ينتهي دون مفاوضات بين موسكو وكييف، وسيتعين على الجانبين تقديم تنازلات لحل الوضع.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال، أن ترامب أصدر تعليماته إلى كيلوج بالتوصل إلى نهاية للصراع الأوكراني خلال 100 يوم.

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