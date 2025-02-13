بلومبرج: أوكرانيا طلبت من واشنطن استخدام الأصول الروسية لشراء الأسلحة الأمريكية

وكالات

أعلنت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر أوروبية، أن أوكرانيا طلبت من الولايات المتحدة السماح باستخدام الأصول الروسية المجمدة من أجل شراء الأسلحة الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب لاستخدامها لاحقا لشراء الأسلحة الأمريكية تم التطرق إليه خلال عدة لقاءات بين المسؤولين الأوكرانيين وعدد من حلفاء أوكرانيا وممثلي فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت أحد المصادر، إن هذه الفكرة طرحت على ترامب بشكل مباشر، ولكن لا يوجد هناك أي دليل على أنه يؤيد هذه الفكرة، وفقا لروسيا اليوم.

وحسب المصادر، فإن بعض حلفاء أوكرانيا تقدموا من جديد بمقترح مصادرة الأصول الروسية بعد تولي الإدارة الجديدة في واشنطن لمهامها.

وقال دبلوماسي أوروبي لم يذكر اسمه، إن الأوروبيين قد يستفيدوا من موضوع الأصول المجمدة في المفاوضات المحتملة حول أوكرانيا، علما بأن معظم الأصول الروسية المجمدة موجود في أوروبا.

وفي الوقت ذاته، فإن جزءا من الدول الأوروبية لا يزال يعارض مصادرة الأصول الروسية.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قاما بتجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية في الخارج في إطار العقوبات التي فرضاها على روسيا بعد بدئها للعملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير عام 2022.