بين 13 و18 فبراير.. وزير خارجية أمريكا يزور السعودية والإمارات وألمانيا وإسرائيل

وكالات

أعلنت وسائل إعلام، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يزور السعودية والإمارات وألمانيا وإسرائيل بين 13 و18 فبراير الجاري، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن في وقت سابق، أنه لن يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين هذا الشهر في جنوب إفريقيا التي اتهمها باتباع أجندة معادية لأمريكا.

وكتب روبيو عبر منصة "إكس": "لن أحضر قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج. إن جنوب إفريقيا تقوم بأشياء سيئة للغاية".

وتابع: "إنها تصادر الممتلكات الخاصة، وتستخدم مجموعة العشرين لتعزيز "التضامن والمساواة والاستدامة"، وبعبارة أخرى: التنوع والإنصاف والإدماج وتغير المناخ".

وأضاف: "وظيفتي هي تعزيز المصالح الوطنية الأمريكية، وليس إهدار أموال دافعي الضرائب أو تدليع معاداة أمريكا".