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زيلينسكي: وقف إطلاق النار مستحيل دون ضمانات أمنية من الشركاء وأمريكا بالتحديد

01:41 ص الخميس 13 فبراير 2025

فلاديمير زيلينسكي

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وكالات

قال فلاديمير زيلينسكي، إن وقف إطلاق النار مستحيل دون ضمانات أمنية من الشركاء وأمريكا بالتحديد.

وأضاف زيلينسكي: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار لمجرد وقف إطلاق النار، يمكن أن يكون جزءا من نهاية المرحلة الساخنة من الحرب، ومن ثم يتعين علينا أن نفهم ما هي الضمانات الأمنية، فبدون ضمانات أمنية هذا مستحيل"، وفقا لروسيا اليوم.

تأتي تصريحات زيلينسكي عشية مؤتمر ميونخ للأمن، الذي سيفتتح يوم الجمعة، إذ يتوقع أن يلتقي مع الوفد الأمريكي بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وحذر المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، من أنه في حال سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لأوكرانيا، فإن أوروبا وحدها لن تكون قادرة على سد الفجوة.

وأوضح: "هناك أصوات تقول إن أوروبا يمكن أن تقدم ضمانات أمنية بدون الأمريكيين، وأنا أقول دائما لا"، واصفا "الضمانات الأمنية بدون أمريكا بأنها ليست ضمانات أمنية حقيقية".

وبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع فلاديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن موسكو وكييف تريدان إحلال السلام.

وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا تشريعيا عليها، وفي يونيو الماضي، طرح الرئيس فلاديمير بوتين مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا.

وأكد أن موسكو يمكنها أن توقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.

وأكد بوتين أن هدف التسوية في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار على المدى القصير، بل السلام الطويل الأمد.

وستواصل موسكو النضال من أجل مصالح الشعب الروسي، وهذا هو معنى العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

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