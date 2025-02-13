بعد لقائهما في السعودية.. دونالد ترامب يتوقع زيارة الرئيس الروسي للولايات المتحدة



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة الولايات المتحدة، بعد اللقاء الاول المتوقع في المملكة العربية السعودية

وقال ترامب: "سأتواصل مع الرئيس بوتين في المقام الأول عبر الهاتف، ولكننا نتوقع في نهاية المطاف أن نلتقي شخصيا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "نتوقع أن يأتي هو إلى هنا ثم سأذهب إلى هناك، ومن المرجح أن يكون اجتماعنا الأول في المملكة العربية السعودية".

وأكد في الوقت نفسه أنه لم يقدم أي وعود بشأن زيارته إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة موسكو.

كما أعلن ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة ومثمرة للغاية مع بوتين.

وأضاف: "اتفقنا على العمل معا عن كثب، بما في ذلك زيارة دول بعضنا البعض، لقد اتفقنا أيضا على أن تبدأ فرقنا المفاوضات على الفور، وسنبدأ بالاتصال بالرئيس زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة".