أفيخاي أدرعي: فيلق القدس وحزب الله يستغلان مطار بيروت لتهريب الأموال



وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، إن حزب الله وفيلق القدس يستغلان مطار بيروت الدولي في عمليات تهريب أموال.

وأضاف أدرعي على حسابه في "تليجرام"، أن فيلق القدس الإيراني وحزب الله، يستغلان على مدار الأسابيع الأخيرة مطار بيروت الدولي من خلال رحلات مدنية وذلك في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل، بحسب سكاي نيوز.

وأوضح: "يبقى الجيش الإسرائيلي على تواصل مع آلية المراقبة لتطبيق وقف إطلاق النار، وينقل معلومات معينة بشكل متواصل لإحباط أعمال النقل هذه".

وتابع: "رغم الجهود المبذولة تشير تقديراتنا إلى نجاح بعض من محاولات تهريب الأموال هذه".

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بتسلح حزب الله وسيعمل من خلال جميع الوسائل الموجودة لديه لفرض تطبيق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وذلك لضمان أمن مواطني دولة إسرائيل.