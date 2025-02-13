ترامب: من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها، مشيرا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيذهب إلى أوكرانيا للتأكد من استعادة أموال الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن ترامب يقول إن المكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت لأكثر من ساعة.

وأشارت إلى أن ترامب يقول إنه من المحتمل أن يلتقي ببوتين في السعودية، موضحا أن اللقاء سيضم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولفتت الوكالة البريطانية، إلى أن ترامب يقول إنه لم يلتزم بالذهاب إلى أوكرانيا، كما يقول إنه يريد للحرب أن تنتهي وألا يعود القتال بعد 6 أشهر.

وذكرت، أن ترامب يقول إنه لا يعتقد أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمر عملي، مؤكدا أن على أوكرانيا صنع السلام.