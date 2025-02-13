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متحدثة الخارجية الأمريكية السابقة: ترامب جاد بتصريحاته وهناك ضغوط كبيرة على مصر

12:01 ص الخميس 13 فبراير 2025

هالة غريط المتحدثة السابقة للخارجية الأمريكية للمن

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وكالات

علقت المتحدثة السابقة للخارجية الأمريكية للمنطقة العربية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن.

وقالت المتحدثة الرسمية السابقة لوزارة الخارجية الأمريكية للمنطقة العربية، هالة غريط، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي"، إنها ترى أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، كان جادا في تصريحاته حول احتلال قطاع غزة.

وتابعت غريط: "أعتقد أنه جاد في تصريحاته، هو قال إنه لن يشتريها، ولكنه يريد أن يأخذها، وسوف يأخذها من الإسرائيليين، هو يريد أن يستطيع أن يفعل ما لم يُفعل من قبل إذا سُمح له بذلك".

وخلال حديثها وجهت "غريط" رسالة إلى الشعب المصري قائلة: "أقول لكم الآن، لقد حان الوقت أن يُسمع صوتكم، بأن مصر لن تتخلى وتسمح بالتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، وهناك ضغوط كبيرة على مصر في الوقت الحالي، وترامب سيحاول اتباع سياسة العصا والجزرة، فسيحاول إعطاء أشياء، وبعدها يهدد".

وتابعت: "سلطة الشعوب هي الأقوى، وأعتقد أن بيان وزارة الخارجية المصرية كان بالغ الأهمية، وأتمنى أن يشكل مصر والأردن جبهة متحدة، وبالتأكيد كل العالم العربي".

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