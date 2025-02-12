السفير السعودي يحتفل باليوم العالمي للنمر العربي بحضور وزيرة البيئة

تصوير- هاني رجب

نظم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني لقاءا بمقر السفارة السعودية، وذلك للاحتفال باليوم العالمي للنمر العربي،وشاركت في هذا اللقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وقال الحصيني، إن هذا اليوم قد اقترحته المملكة العربية السعودية وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023، كمناسبة عالمية لتعزيز الوعي الدولي بالنمر ككائن بري نادر وصيانته من الانقراض.

وأشار "الحصيني"، إلى اهتمام بلاده بحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، مؤكدا على المملكة من الدول الرائدة في الحفاظ علي البيئة، وقد اتخذت خطوات استباقية ومبادرات مهمة لدعم التوازن البيئي وحماية الكائنات المهددة بالانقراض و الاستدامة البيئية، وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030 ،ولصالح كوكب الأرض والأجيال القادمة.

ومن جانبها هنأت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المملكة العربية السعودية علي نجاحها في استضافة المؤتمر الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وقالت إن السعودية من الدول الأولى التي اهتمت بتخصيص يوم للحفاظ علي النمر العربي.

كما أكدت "فؤاد"، في هذا الصدد علي التعاون الدولي متعدد الأطراف دعما للأجيال القادمة.