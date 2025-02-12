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كان يصرخ الله أكبر.. إسرائيل تطلق النار على أحد جنودها على حدود غزة

11:43 م الأربعاء 12 فبراير 2025

إسرائيل تطلق النار على أحد جنودها

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وكالات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن واقعة "غريبة" لجندي إسرائيلي، وقعت على حدود قطاع غزة، الأسبوع الماضي.

حسب موقع يديعوت أحرنوت، عبر جندي إسرائيلي سابق، إلى المنطقة العازلة في قطاع غزة الأسبوع الماضي، وتم رصده وهو يحاول العودة إلى إسرائيل، وهو يصرخ "الله أكبر".

بعدها تم إرسال قوة من كتيبة نتساه يهودا إلى مكان الحادث، حيث تم إطلاق النار على ساق الجندي ومن ثم اعتقاله.

بعدها نقلت السلطات الإسرائيلية الجندي إلى مستشفى برزيلي في عسقلان، حيث تبين أنه يعاني من صدمة نفسية وحاول إنهاء حياته، على حد وصف الموقع.

وأشار الموقع إلى أن الجندي تم تسريحه، بعد فترة من مشاركته القتال في غزة، مع صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أن حالة الجندي مستقرة، ولم يتعرض لإصابة بالغة من الطلق الناري.

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جندي إسرائيلي يصرخ الله أكبر مستشفى برزيلي في عسقلان إسرائيل تطلق النار على أحد جنودها
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