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فيديو وصور| ابن إيلون ماسك يثير ضجة بسبب لعبه داخل مكتب ترامب البيضاوي

11:21 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ابن إيلون ماسك يثير ضجة بسبب لعبه داخل مكتب ترامب البيضاوي
  • عرض 3 صورة
    ابن إيلون ماسك يثير ضجة بسبب لعبه داخل مكتب ترامب البيضاوي
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وكالات

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير مع لقطات لمؤتمر صحفي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك في المكتب البيضاوي.

وأظهرت اللقطات والصور، تواجد ابن إيلون ماسك بينما يلهو داخل المكتب البيضاوي، مساء الثلاثاء، فيما يتحدث والده وترامب إلى الصحفيين، كما ظهر في لقطات أخرى بينما يحمله والده فوق كتفيه.

وشارك ماسك عدّة صور من المؤتمر الصحفي برفقة ابنه الذي استمر في التحرك داخل المكتب البيضاوي.

ورصدت العدسات رد فعل الرئيس الأمريكي على أفعال ابن رئيس وزارة الكفاءة الحكومة الأمريكية التي استحدثها ترامب.

وبينما اعتبر نشطاء وجود الطفل داخل المكتب البيضاوي وتحركاته العفوية خلال المؤتمر الصحفي "أمر لطيف"، رأى آخرون أنه ذلك أمرا غير لائق ومخالف للقواعد المعمول به بحجة أن المكان والتوقيت غير مناسبين لتواجد الأطفال.

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