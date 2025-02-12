مسؤول إسرائيلي: لا توجد مفاوضات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية من الصفقة

وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير، الأربعاء، إنه لا توجد مفاوضات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية من الصفقة مع حماس.

وذكرت القناة العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض مناقشة المرحلة الثانية من الصفقة في الكابينت واعتبرها قضية افتراضية حاليا.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن التصريحات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة تعرض استمرار الصفقة للخطر بشكل كبير.

وأكد مسؤول في الكابنيت، أن إسرائيل تتعمد عدم تحديد عدد الأسرى الذين سيفرج عنهم السبت حتى لا تناقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تدرس مطالبة حماس بتوسيع قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.

وزعمت القناة العبرية، أن أدلة جديدة تثبت أن حالة الأسرى الذين لم تشملهم القائمة سيئة جدا وبينهم مرضى ومصابون.

وكان موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير، قولهم إن إسرائيل نقلت اليوم الأربعاء رسالة إلى حماس عبر الوسطاء.

وتابع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: "الرسالة التي نقلتها تل أبيب إلى حماس مفادها أنه إذا التزمت حماس بالاتفاق وأطلقت سراح الأسرى الثلاثة يوم السبت، فإن إسرائيل ستواصل أيضا تنفيذ الاتفاق من جانبها".