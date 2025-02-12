بن غفير: الحكومة توشك أن تفوّت فرصة تاريخية لصب الجحيم على غزة

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إن الحكومة على وشك تفويت فرصة تاريخية بعد دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل لصب الجحيم على غزة إذا لم يطلق سراح الأسرى.

وأشار بن غفير، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم الاكتفاء بالأسرى الثلاثة فقط وفقا للمخطط المتهور الذي يتضمن إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين الذين وصفهم بـ"القتلة"، مؤكدا أن الصفقة متهورة والحكومة مذعورة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 13 العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض مناقشة المرحلة الثانية من الصفقة في الكابينت واعتبرها قضية افتراضية حاليا.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن التصريحات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة تعرض استمرار الصفقة للخطر بشكل كبير.

وأكد مسؤول في الكابنيت، أن إسرائيل تتعمد عدم تحديد عدد الأسرى الذين سيفرج عنهم السبت حتى لا تناقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تدرس مطالبة حماس بتوسيع قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.

وزعمت القناة العبرية، أن أدلة جديدة تثبت أن حالة الأسرى الذين لم تشملهم القائمة سيئة جدا وبينهم مرضى ومصابون.

وكان موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير، قولهم إن إسرائيل نقلت اليوم الأربعاء رسالة إلى حماس عبر الوسطاء.

وتابع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: "الرسالة التي نقلتها تل أبيب إلى حماس مفادها أنه إذا التزمت حماس بالاتفاق وأطلقت سراح الأسرى الثلاثة يوم السبت، فإن إسرائيل ستواصل أيضا تنفيذ الاتفاق من جانبها".