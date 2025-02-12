خطاب نوايا لإنشاء منصة مشتركة للتعليم الفني بين مصر وإيطاليا

القاهرة- مصراوي

وقعت وزارة التعليم والتعليم الفني مع وزارة التعليم والاستحقاق الإيطالية، خطاب نوايا يهدف إلى إرساء أسس لإنشاء منصة مشتركة، لتعزيز التقارب بين الأنظمة التعليمية في مصر وإيطاليا في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني (TVET).

ويؤكد خطاب النوايا، الذي وقع بين وزارة التعليم والاستحقاق في الجمهورية الإيطالية ووزارة التعليم والتدريب الفني في جمهورية مصر العربية، على أهمية التعاون الدولي في مجالي التعليم والتدريب الفني.

ويسعى الاتفاق إلى إنشاء جسر تعليمي مشترك يستفيد من أفضل الممارسات في المدارس الفنية التطبيقية (ATS) في مصر والمعاهد التقنية العليا (ITS) في إيطاليا، مع التركيز بشكل خاص على تعليم اللغة الإيطالية، مما يمهد الطريق أمام الطلاب المصريين للالتحاق بالدورات التعليمية في المعاهد التقنية العليا الإيطالية والحصول على شهادة أوروبية.

كما يشمل التعاون عدة أنشطة، من بينها التبادل الطلابي بين المؤسسات التعليمية في البلدين، واتفاقيات التوأمة بين المدارس، والمشاريع البحثية المشتركة. كما ستقدم الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالقاهرة دعمًا فنيًا، ويتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الأنشطة.

يأتي خطاب النوايا كامتداد لمذكرة التفاهم الموقعة في 17 مارس 2023، والتي عززت مشروع "تعلم اللغة الإيطالية في مصر" مع التركيز على قطاعات الطاقة والسياحة والصحة.

وعلى الرغم من أن الوثيقة غير ملزمة قانونيًا، فإنها تحدد إطارًا لتحقيق الأهداف المحددة على مدى خمس سنوات، مع إمكانية التجديد والتعديل وفقًا للاتفاق المشترك بين الطرفين.