ألمانيا ترحّب بمكالمة ترامب مع بوتين وتؤكد ضرورة إشراك أوروبا بمفاوضات السلام

باريس - (د ب أ)

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشكل عام بالمكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنها أصرت على ضرورة إشراك الأوروبيين في أي مفاوضات سلام محتملة لأوكرانيا.

وقبل اجتماعها مع نظراء أوروبيين في العاصمة الفرنسية باريس للتشاور حول الوضع في أوكرانيا، قالت بيربوك اليوم الأربعاء: "إذا أدرك الرئيس الروسي أخيرًا أن عليه أن ينهي هذه الكارثة من أجل مصلحة السلام في أوروبا بأكملها، فسيكون ذلك خطوة متأخرة".

كان ترامب أجرى في وقت سابق اليوم مكالمة هاتفية مع بوتين، واتفق على بدء مفاوضات فورية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد الكرملين إجراء المكالمة.

وفي وقت لاحق، أجرى ترامب مكالمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت السياسية الألمانية، التي تنتمي لحزب الخضر إن الأوكرانيين والأوروبيين والأمريكيين يريدون السلام، وأردفت أن" الشخص الوحيد الذي رفض هذا السلام على مدى السنوات الثلاث الماضية هو الرئيس الروسي الذي رد على جميع خطوات السلام بمزيد من العنف والإرهاب".

وفي الوقت نفسه، أكدت بيربوك: "لا يمكن تحقيق السلام إلا بشكل مشترك لنا جميعًا، أي مع أوكرانيا ومع الأوروبيين"، وقالت إن هذا الأمر سيتم التأكيد عليه أيضًا في الأيام المقبلة، في إشارة إلى مؤتمر ميونخ للأمن الذي يبدأ يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يحضره نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس.

واستطردت بيربوك بأن الأوروبيين كانوا أوضحوا مرارًا وتكرارًا "نحن كأوروبيين، يجب أن ندافع عن أمننا الخاص"، مشيرة إلى أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم التحرك كشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "مع أصدقائنا الأمريكيين بشكل مشترك".

ورأت بيربوك أن القضايا المتعلقة بالأراضي وضمانات الأمن وإمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، تعد من بين عناصر ضمان السلام، لكنها رأت أن الخطوة الأهم على الإطلاق هي أن "يكون الرئيس الروسي الذي تسبب في جلب هذه الكارثة إلى أوروبا، مستعدًا أخيرًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى نتمكن معًا من السير في طريق السلام".

وبعد عقد جولة استشارية أولى في باريس لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس حول موضوع "تعزيز الأمن الأوروبي"، من المقرر أن ينضم إلى جولة المشاورات وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبها ونظيره البريطاني ديفيد لامي حيث ستتركز هذه المشاورات بشكل أساسي على تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا.