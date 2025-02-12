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عبد العاطي ونظيره الصومالي يؤكدان أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة القرن الإفريقي

10:37 م الأربعاء 12 فبراير 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع علي محمد عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي اليوم الأربعاء.

وأشاد عبد العاطي خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والصومال، وحرص مصر على دعم الاستقرار والتنمية في الصومال، ومتابعة التطورات الإيجابية الملموسة في العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم الجهود الصومالية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وفي هذا السياق، أشاد الوزيران بقرار ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الذي تم الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة في 24 يناير 2025، حيث يعكس هذا القرار عمق الروابط بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الأمن، والتجارة، والاستثمار.

واتفق الجانبان على أهمية متابعة تنفيذ الخطوات العملية لهذه الشراكة، بما يعزز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، وتعزيز الجهود الإفريقية للحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين.

في هذا السياق، ناقش الوزيران تطورات تشكيل بعثة "أوسوم" التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، بما يتماشى مع رؤية الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار.

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