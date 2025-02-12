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تقرير: روسيا أكثر قدرة على تحمل خسائر كبيرة في المعارك من أوكرانيا

10:29 م الأربعاء 12 فبراير 2025

روسيا أكثر قدرة على تحمل خسائر كبيرة في المعارك من

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لندن - (أ ب)

كشفت مراجعة سنوية للوضع العسكري العالمي أن مخزونات روسيا من الأسلحة التي ترجع إلى الحرب الباردة وعدد سكانها الأكبر يسمحان لها بتحمل خسائر كبيرة في ساحة المعركة في أوكرانيا، مع عدم تزويد الغرب كييف بالمساعدات اللازمة لشن هجوم مضاد.

وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في التقرير الصادر اليوم الأربعاء، إنه في حين أن روسيا خسرت 1400 دبابة العام الماضي وما يقدر بـ 800 ألف جندي، ما بين قتيل وجريح منذ بدء غزوها الكامل لأوكرانيا قبل ثلاثة أعوام، تمكنت موسكو من الحفاظ على قوتها.

وأشار المعهد إلى أن الأمر لا ينطبق على أوكرانيا، التي عانت من "استنزاف خطير للأفراد"، على الرغم من عدم وجود أرقام موثوقة عن مثل هذه الخسائر البشرية بسبب طبيعتها السياسية الحساسة.

وأضاف المعهد الدولي أن "الموارد العسكرية الغربية التي تم التعهد بتقديمها تبدو غير كافية لتمكين هجوم أوكراني مضاد مستمر.. وفي حين أن أوكرانيا أثبتت قدرتها على مقاومة الغزو الروسي في الجو والبر والبحر، فقد وجدت صعوبة في تعبئة قوات كافية لتعويض خسائرها".

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روسيا أوكرانيا مخزونات روسيا من الأسلحة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية
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