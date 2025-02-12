بيان مشترك: القوات الفرنسية تغادر السنغال بنهاية عام 2025

باريس - (د ب أ)

أعلنت وزارتا خارجية فرنسا والسنغال اليوم الأربعاء، أن البلدين يعملان على وضع الترتيبات اللازمة للانسحاب الكامل للجنود الفرنسيين المتمركزين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وأعلنت الوزارتان في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، أنه يجب أن تكتمل عملية الانسحاب وتسليم المنشآت العسكرية بحلول نهاية العام.

وذكر البيان المشترك أن البلدين يرغبان في "العمل نحو شراكة جديدة" في المسائل الدفاعية والأمنية تأخذ في الاعتبار "الأولويات الاستراتيجية لجميع الأطراف".

وكان الرئيس السنغالي قد صرح، في نهاية نوفمبر، بأن الجنود الفرنسيين يجب أن يغادروا البلاد وأن القواعد العسكرية الفرنسية "تتعارض" مع سيادة بلاده.

ومازالت فرنسا تحتفظ رسميا بحوالي 350 جنديا في السنغال.

وتفقد فرنسا نفوذها بسرعة في دول تقع ضمن أراضي مستعمراتها السابقة في غرب ووسط أفريقيا.

وفي بداية العام، أعلنت ساحل العاج أيضا انسحاب القوات الفرنسية، وفي نهاية يناير، أكملت فرنسا انسحاب قواتها من تشاد.

ومثل السنغال، لم تشكك تشاد في علاقاتها الودية مع فرنسا.

وكان هذا الموقف مختلفا تماما عن الموقف في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي تدهورت علاقتها مع فرنسا بعد الانقلابات العسكرية في السنوات الأخيرة.