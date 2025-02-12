إعلان

بيان مشترك: القوات الفرنسية تغادر السنغال بنهاية عام 2025

09:51 م الأربعاء 12 فبراير 2025

وزارة الخارجية الفرنسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

باريس - (د ب أ)

أعلنت وزارتا خارجية فرنسا والسنغال اليوم الأربعاء، أن البلدين يعملان على وضع الترتيبات اللازمة للانسحاب الكامل للجنود الفرنسيين المتمركزين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وأعلنت الوزارتان في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، أنه يجب أن تكتمل عملية الانسحاب وتسليم المنشآت العسكرية بحلول نهاية العام.

وذكر البيان المشترك أن البلدين يرغبان في "العمل نحو شراكة جديدة" في المسائل الدفاعية والأمنية تأخذ في الاعتبار "الأولويات الاستراتيجية لجميع الأطراف".

وكان الرئيس السنغالي قد صرح، في نهاية نوفمبر، بأن الجنود الفرنسيين يجب أن يغادروا البلاد وأن القواعد العسكرية الفرنسية "تتعارض" مع سيادة بلاده.

ومازالت فرنسا تحتفظ رسميا بحوالي 350 جنديا في السنغال.

وتفقد فرنسا نفوذها بسرعة في دول تقع ضمن أراضي مستعمراتها السابقة في غرب ووسط أفريقيا.

وفي بداية العام، أعلنت ساحل العاج أيضا انسحاب القوات الفرنسية، وفي نهاية يناير، أكملت فرنسا انسحاب قواتها من تشاد.

ومثل السنغال، لم تشكك تشاد في علاقاتها الودية مع فرنسا.

وكان هذا الموقف مختلفا تماما عن الموقف في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي تدهورت علاقتها مع فرنسا بعد الانقلابات العسكرية في السنوات الأخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الفرنسية وزارة الخارجية السنغالية لقوات الفرنسية تغادر السنغال القوات الفرنسية تغادر السنغال القواعد العسكرية الفرنسية بالسنغال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إعادة إعمار غزة فورًا ورفض التهجير.. ماذا دار في اتصال السيسي ونظيره الأردني؟
رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما لإنقاذ اتفاق هدنة غزة
شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب
الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا