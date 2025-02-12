ردًا على ترامب.. رئيس الوزراء البريطاني السابق: منتجعك الخاص رائع لاستضافة سكان غزة

وكالات

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، المنتجع الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مارالاجو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا، "مكانا رائعا لإعادة توطين سكان قطاع غزة".

وخلال مشاركته بقة الحكومات العالمية في دبي، قال جونسون في رده على سؤال بشأن خطة ترامب لتهجير سكان غزة، إن رحلته الأخيرة التي أقام خلالها في المنتجع أظهرت له "روعة ذلك المكان (مارالاجو)"، مضيفا: "إذا كنت تريد إعادة توطين سكان القطاع، فإن هذا المنتجع مكان رائع لذلك".

ويُعرف المنتجع الخاص بالرئيس الأمريكي، بأنه المكان الخاص به وباستضافة أبرز الشخصيات والمشاهير.

وفي تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أكد ترامب أن الفلسطينيين لن يتمكنوا من العودة إلى غزة، حسب خطته التي رسمها للقطاع، ولكنهم سيحصلون على أماكن أفضل للإقامة بها.