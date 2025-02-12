إيران محذرة أمريكا: سنستخدم قوتنا للرد على أي اعتداء يمس أمننا القومي

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الأربعاء، إن التفاوض مع واشنطن التي تنهج سياسة الضغوط القصوى وتهدد باستخدام القوة لن يؤمن مصالح طهران.

وأكدت الخارجية الإيرانية، على أن الشعب الإيراني لن يقبل أبدا التفاوض تحت الضغط، مشددة على أن سياسة الترهيب والتهديد غير مجدية مع طهران.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى التزام طهران بإيجاد حلول دبلوماسية لرفع العقوبات وستستمر في التشاور مع الأطراف المعنية، مؤكدة في الوقت نفسه، أنها لن تتردد في الرد بحزم على أي اعتداء يمس أمنها القومي وستستخدم قوتها للرد على التهديدات.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الخط الأحمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو عدم السماح لإيران بامتلاك قدرات نووية.