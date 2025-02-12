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سفير بنما بالقاهرة: نتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس

09:25 م الأربعاء 12 فبراير 2025

الفريق أسامة ربيع

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وكالات

قال سفير بنما في القاهرة ريكاردو إيساسا، إن بنما تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس خلال الفترة المقبلة وتنظيم فعاليات مشتركة.

وأبدى السفير خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، تطلعه للتعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال تقديم الخدمات اللوجستية والتسويق، لا سيما تسويق خدمات السياحة البحرية التي تقدمها قناة السويس من خلال مراين اليخوت التابعة لها، بحسب بيان صادر عن الهيئة.

وتدرس هيئة قناة السويس فرص التعاون مع قناة بنما في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية وتسويق خدمات السياحة البحرية.

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