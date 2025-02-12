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إعلام عبري: إسرائيل تدرس مطالبة حماس بتوسيع قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم

09:22 م الأربعاء 12 فبراير 2025

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تدرس مطالبة حماس بتوسيع قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.

وزعمت القناة العبرية، أن أدلة جديدة تثبت أن حالة الأسرى الذين لم تشملهم القائمة سيئة جدا وبينهم مرضى ومصابون.

وكان موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير، قولهم إن إسرائيل نقلت اليوم الأربعاء رسالة إلى حماس عبر الوسطاء.

وتابع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: "الرسالة التي نقلتها تل أبيب إلى حماس مفادها أنه إذا التزمت حماس بالاتفاق وأطلقت سراح الأسرى الثلاثة يوم السبت، فإن إسرائيل ستواصل أيضا تنفيذ الاتفاق من جانبها".

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