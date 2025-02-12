السودان توافق على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر

وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن السودان قالت إنها وافقت على صفقة مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف بشأن القاعدة البحرية، قوله إن السودان اتفق مع روسيا وتوصلا إلى اتفاق على كل شيء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الشريف أن الخرطوم وموسكو توصلتا لتفاهم بشأن القاعدة الروسية على ساحل البحر الأحمر.

وأكد الشريف عقب محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أنه لا توجد عقبات وأن الجانبين اتفقا في هذا الموضوع.