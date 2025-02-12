إعلان

السودان توافق على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر

09:11 م الأربعاء 12 فبراير 2025

السودان توافق على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البحر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن السودان قالت إنها وافقت على صفقة مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف بشأن القاعدة البحرية، قوله إن السودان اتفق مع روسيا وتوصلا إلى اتفاق على كل شيء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الشريف أن الخرطوم وموسكو توصلتا لتفاهم بشأن القاعدة الروسية على ساحل البحر الأحمر.

وأكد الشريف عقب محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أنه لا توجد عقبات وأن الجانبين اتفقا في هذا الموضوع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السودان البحر الأحمر روسيا وزير الخارجية السوداني سيرجي لافروف إنشاء قاعدة بحرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إعادة إعمار غزة فورًا ورفض التهجير.. ماذا دار في اتصال السيسي ونظيره الأردني؟
رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما لإنقاذ اتفاق هدنة غزة
شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب
الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا