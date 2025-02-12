أكسيوس: إسرائيل تنقل رسالة إلى حماس عبر الوسطاء (تفاصيل)

القاهرة- مصراوي

قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل نقلت اليوم الأربعاء رسالة إلى حماس عبر الوسطاء.

وتابع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: "الرسالة التي نقلتها تل أبيب إلى حماس مفادها أنه إذا التزمت حماس بالاتفاق وأطلقت سراح الأسرى الثلاثة يوم السبت، فإن إسرائيل ستواصل أيضا تنفيذ الاتفاق من جانبها".

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، قد قال في وقت سابق، إن الإنذار الذي وجهه الرئيس ترامب لحماس ساري المفعول.

وتابع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "الرئيس قال بوضوح يوم السبت عند الساعة 12 ظهرا، إنه يتوقع حدوث شيء مختلف، وإذا لم تفرج حماس عن الأسرى يوم السبت، فسوف تكون هناك مشكلة كبيرة".

وأوضح مبعوث ترامب للشرق الأوسط: "حماس لا يمكن أن تكون جزءاً من الحكومة في غزة وعليها أن ترحل".

وأكد مبعوث ترامب للشرق الأوسط: "أنه يأمل أن تؤدي جهود الوسطاء في مصر وقطر إلى نتيجة "أفضل وأكثر توازناً" فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق وما قد يحدث في المرحلة الثانية".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن الاحتلال يتنصل من تنفيذ العديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن موقف حركة حماس واضح ولن تقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية.

وشدد قاسم أنه على الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن الأسرى، موضحًا أن المطلوب من الاحتلال الالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه.