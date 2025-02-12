إعلان

أكسيوس: إسرائيل تنقل رسالة إلى حماس عبر الوسطاء (تفاصيل)

08:16 م الأربعاء 12 فبراير 2025

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل نقلت اليوم الأربعاء رسالة إلى حماس عبر الوسطاء.

وتابع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: "الرسالة التي نقلتها تل أبيب إلى حماس مفادها أنه إذا التزمت حماس بالاتفاق وأطلقت سراح الأسرى الثلاثة يوم السبت، فإن إسرائيل ستواصل أيضا تنفيذ الاتفاق من جانبها".

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، قد قال في وقت سابق، إن الإنذار الذي وجهه الرئيس ترامب لحماس ساري المفعول.

وتابع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "الرئيس قال بوضوح يوم السبت عند الساعة 12 ظهرا، إنه يتوقع حدوث شيء مختلف، وإذا لم تفرج حماس عن الأسرى يوم السبت، فسوف تكون هناك مشكلة كبيرة".

وأوضح مبعوث ترامب للشرق الأوسط: "حماس لا يمكن أن تكون جزءاً من الحكومة في غزة وعليها أن ترحل".

وأكد مبعوث ترامب للشرق الأوسط: "أنه يأمل أن تؤدي جهود الوسطاء في مصر وقطر إلى نتيجة "أفضل وأكثر توازناً" فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق وما قد يحدث في المرحلة الثانية".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن الاحتلال يتنصل من تنفيذ العديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن موقف حركة حماس واضح ولن تقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية.

وشدد قاسم أنه على الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن الأسرى، موضحًا أن المطلوب من الاحتلال الالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس رسالة إسرائيل إلى حماس إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار إطلاق سراح الأسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إعادة إعمار غزة فورًا ورفض التهجير.. ماذا دار في اتصال السيسي ونظيره الأردني؟
رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما لإنقاذ اتفاق هدنة غزة
شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب
الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا