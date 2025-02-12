المجموعة العربية بمجلس الأمن: هضبة الجولان عربية وعلى إسرائيل الانسحاب من سوريا

وكالات

قالت المجموعة العربية بمجلس الأمن الدولي في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إن أمن سوريا واستقرارها مهم لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدة تضامنها مع وحدة سوريا واستقرارها.

وشددت المجموعة العربية، على دعمها شعب سوريا لبناء دولة عربية موحدة لا مكان فيها للتطرف، فضلا عن دعمها حماية حقوق جميع السوريين بعيدا عن المحاصصة الطائفية وفقا لعملية سياسية شاملة.

وأعربت المجموعة العربية، عن ترحيبها باستمرار الحوار بين سوريا والأمم المتحدة بهدف تحسين الأوضاع وفتح المعابر، مؤكدة على أهمية استمرار الدعم الدولي لتحقيق نقلة نوعية في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بسوريا.

وعبّرت المجموعة العربية بمجلس الأمن الدولي، عن إدانتها توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال داخل المنطقة العازلة من سوريا والمواقع المجاورة في جبل الشيخ والقنيطرة وريف دمشق.

وطالبت المجموعة العربية، بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي العربية السورية، مشددة على أن هضبة الجولان أرض عربية سورية محتلة.