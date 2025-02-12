الكرملين يرفض مقترح زيلينسكي بتبادل الأراضي

موسكو - (د ب أ)

رفض الكرملين مقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتبادل الجزء الذي سيطرت عليه أوكرانيا من منطقة كورسك غربي روسيا بالمنطقة التي استولت عليها روسيا في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في موسكو اليوم الأربعاء: "إن هذا مستحيل"، وأشار إلى أن روسيا لم تناقش قط مسألة تبادل أراض ولم تفعل هذا مطلقا، وشدد على أن الوحدات الأوكرانية التي غزت كورسك سيتم تدميرها أو إخراجها.

وضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية في 2014 وشنت حربا شاملة على جارتها قبل نحو ثلاث سنوات، وتحتل موسكو حاليا خمس مساحة أوكرانيا، أي ما يزيد قليلا على 110 آلاف كيلومترات مربعة.

وانكمشت المنطقة التي استولت عليها أوكرانيا في هجوم مضاد على كورسك حاليا إلى حوالي 400 كيلومتر مربع.

ورغم ذلك تراها كييف ورقة مساومة في المفاوضات الرامية لاستعادة جزء صغير من أراضيها على الأقل.

وذكر زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه إذا تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جلب موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات، فسيقترح تبادل الأراضي، وأضاف: "سنبدل منطقة مقابل أخرى".

ولم يحدد المناطق الأوكرانية التي يرغب في استعادتها.