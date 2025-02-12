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تاس الروسية: بوتين دعا ترامب لزيارة موسكو واتفقا على عقد لقاء بينهما

07:20 م الأربعاء 12 فبراير 2025

اتصال هاتفي بين بوتين و ترامب

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وكالات

قالت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الأربعاء، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ناقشا في الاتصال الهاتفي الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن بوتين وترامب اتفقا في الاتصال الهاتفي على عقد لقاء بينهما، موضحة ان بوتين دعا ترمب لزيارة موسكو.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي"، أن بوتين وترامب بحثا في الاتصال الهاتفي الوضع في أوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي والدولار.

وأشار ترامب، إلى أنه اتفق مع بوتين على الرغبة في وقف دائرة القتل في حرب روسيا وأوكرانيا، لافتا كذلك إلى أنهما اتفقا على تبادل الزيارات.

كذلك، أوضح ترامب أنه اتفق مع بوتين على أن تبدأ الفرق المعنية المفاوضات على الفور.

وأكد ترامب، أنه سيجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم.

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