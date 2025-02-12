إعلان

ترامب: اتفقت مع بوتين على الرغبة في وقف الحرب بأوكرانيا وتبادل الزيارات

07:14 م الأربعاء 12 فبراير 2025

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي والدولار.

وأشار ترامب، إلى أنه اتفق مع بوتين على الرغبة في وقف دائرة القتل في حرب روسيا وأوكرانيا، لافتا كذلك إلى أنهما اتفقا على تبادل الزيارات.

كذلك، أوضح ترامب أنه اتفق مع بوتين على أن تبدأ الفرق المعنية المفاوضات على الفور.

وأكد ترامب، أنه سيجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الروسي بوتين ترامب الذكاء الاصطناعي حرب روسيا وأوكرانيا الرئيس الأوكراني زيلينسكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إعادة إعمار غزة فورًا ورفض التهجير.. ماذا دار في اتصال السيسي ونظيره الأردني؟
رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما لإنقاذ اتفاق هدنة غزة
شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب
الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا