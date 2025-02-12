سي إن إن: ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع بوتين صباح اليوم

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم.

كانت وكالة "رويترز" البريطانية نقلت عن ترامب، الأحد الماضي، قوله إنه يحرز تقدما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه سيلتقيه في الوقت المناسب.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، الأحد، أن آخر اتصال رسمي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين كان في 23 يوليو 2020.

جاء الخبر الذي بثته (تاس) نقلا عن الموقع الرسمي للكرملين تعقيبا على ما نقلته صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية عن ترامب قوله إنه ناقش تسوية النزاع الأوكراني مع بوتين عبر الهاتف.

من جانبه، قال مايك والتز مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي أن ترامب أجري مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح والتز في مقابلة مع قناة (إن بي سي نيوز) عندما سئل عن وقوع مثل هذه المكالمة: "هناك بالتأكيد العديد من المحادثات الحساسة الجارية".

وأضاف أن ترامب عازم على تسوية النزاع الأوكراني ولأجل ذلك هو مستعد لفرض عقوبات ورسوم جمركية، ووفقا لوالتز، فإن وزير الخارجية الأمريكي، ووزير الدفاع، ونائب الرئيس، والمبعوث الخاص لأوكرانيا وروسيا سيتوجهون إلى أوروبا الأسبوع المقبل للحديث "حول تفاصيل كيفية إنهاء هذه الحرب، وهذا يعني إحضار الطرفين إلى طاولة المفاوضات".

وفي الوقت نفسه، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي هذه التقارير، وقال: "ما يمكن قوله عن هذا الخبر: مع استمرار إدارة واشنطن في عملها، تنشأ العديد من الاتصالات المختلفة، تتم هذه الاتصالات عبر قنوات مختلفة، وبالطبع، في ظل تعدد هذه الاتصالات، قد لا أكون على دراية بشيء ما، لذلك في هذه الحالة، لا أستطيع تأكيده أو نفيه شخصيا".

وفي الأسابيع الأخيرة، قال ترامب مرارًا إنه يريد ومستعد للحديث مع بوتين، ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول اتصالاتهما حتى الآن.