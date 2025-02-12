دعوات شعبية واسعة في الأردن لاستقبال الملك عبدالله بعد عودته من واشنطن

وكالات

تشهد المملكة الأردنية الهاشمية دعوات شعبية واسعة لاستقبال الملك عبد الله بن الحسين أثناء عودته من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لما أعلنته وسائل الإعلام الأردنية.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، جاءت الدعوات لاستقبال العاهل الأردني في مطار ماركا، حيث يتجمع المواطنون من مختلف محافظات المملكة، تقديرًا لمواقفه الثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذلك للدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين، مع وضع ذلك فوق كل اعتبار.

وفي وقت سابق، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا اليوم، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وفقًا لما أعلنته الرئاسة المصرية في بيان لها.

وقد ركز الاتصال بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الزعيمان وحدة الموقف المصري والأردني، مشيرين إلى ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

وشدد الزعيمان على أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشددا كذلك على ضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.