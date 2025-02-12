إعلان

دعوات شعبية واسعة في الأردن لاستقبال الملك عبدالله بعد عودته من واشنطن

06:59 م الأربعاء 12 فبراير 2025

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تشهد المملكة الأردنية الهاشمية دعوات شعبية واسعة لاستقبال الملك عبد الله بن الحسين أثناء عودته من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لما أعلنته وسائل الإعلام الأردنية.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، جاءت الدعوات لاستقبال العاهل الأردني في مطار ماركا، حيث يتجمع المواطنون من مختلف محافظات المملكة، تقديرًا لمواقفه الثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذلك للدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين، مع وضع ذلك فوق كل اعتبار.

وفي وقت سابق، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا اليوم، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وفقًا لما أعلنته الرئاسة المصرية في بيان لها.

وقد ركز الاتصال بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الزعيمان وحدة الموقف المصري والأردني، مشيرين إلى ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

وشدد الزعيمان على أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشددا كذلك على ضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملك عبد الله العاهل الأردني الأردن مطار ماركا القضية الفلسطينية واشنطن ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إعادة إعمار غزة فورًا ورفض التهجير.. ماذا دار في اتصال السيسي ونظيره الأردني؟
رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما لإنقاذ اتفاق هدنة غزة
شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب
الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا