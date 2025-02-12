الرئاسة اللبنانية: لا صحة لأنباء الاتفاق مع إسرائيل على تمديد وقف إطلاق النار

وكالات

أكدت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما بُث عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف إطلاق النار لما بعد عيد الفطر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وقال إن قواته ستبقى على الأرض.

ويتزامن ذلك مع مطالبة الرئيس اللبناني جوزيف عون دول الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان قبل 18 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن لبنان متمسك بحقه في استعادة كامل أراضيه وفق القرارات الدولية.

وفي تصريحه، شدد عون على ضرورة التزام إسرائيل بالمهلة المحددة للانسحاب من الأراضي اللبنانية، محذرًا من تداعيات أي مماطلة في تنفيذ هذه الخطوة.

ومن المقرر أن تنتهي مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في 18 فبراير الجاري، وفقًا للمهلة التي أعلنتها الولايات المتحدة في وقت سابق.