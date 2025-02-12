خلال لقائه بنظيره الأمريكي.. وزير الدفاع الألماني يرفض زيادة نفقات الدفاع إلى 5%

برلين - (د ب أ)

في أول لقاء له مع نظيره الأمريكي الجديد بيت هيجسيث، أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن رفضه رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى هامش اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في بروكسل، قال بيستوريوس اليوم الأربعاء: "لا.. هدف الـ 5% ليس مطروحا للنقاش، هناك مطلب من الرئيس الأمريكي بأن تكون النسبة 5%، لكن الأمريكيين أنفسهم لا يزالون بعيدين جدًا عن تحقيق ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب عدة مرات مؤخرا بأن يرفع الحلفاء إنفاقهم الدفاعي من 2% على الأقل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكد وزير دفاعه هيجسيث في بروكسل مجددًا أن الإنفاق العسكري بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي مبرر.

لم يحدد بيستوريوس النسبة التي يراها ضرورية، لكنه أقر بأن "إنفاق 2% أو 2.5% لن يكون كافيًا"، وتابع الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا في هذا الشأن"، وكانت نسبة الإنفاق الدفاعي الألمانية وصلت مؤخرا إلى حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.

واستطرد بيستوريوس بأن رفع هدف الإنفاق الدفاعي بالنسبة لألمانيا سيعني زيادات كبيرة في الميزانية العسكرية، لافتا إلى أنه إذا تم تحديد 3% كنقطة انطلاق، فإن ذلك سيعادل نحو 120 مليار يورو سنويًا، وقال إن "هذا يعني زيادة تتراوح بين 65 و68 مليار يورو مقارنة بالميزانية الحالية، دون وجود صندوق خاص (على غرار الصندوق القائم حاليا والمخصص لتجهيز الجيش الألماني)"

ورأى بيستوريوس أنه لا يمكن اقتطاع مثل هذا المبلغ من ميزانية الدولة الإجمالية البالغة 480 مليار يورو، مشددا على ضرورة استثناء الإنفاق الدفاعي والأمني من قيود "مكابح الديون" التي تضع سقفا للديون الجديدة المسموح للحكومة الاستعانة بها.