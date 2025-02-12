إعلان

أول بيان من البيت الأبيض على لقاء الملك عبدالله وترامب

06:05 م الأربعاء 12 فبراير 2025

لقاء ترامب والملك عبدالله الثاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أصدر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بيانًا علق فيه على زيارة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع وصفه بيان البيت الأبيض بـ "الودي والمثمر".

وقال البيان، إن الملك عبدالله قدم تهانيه للرئيس ترامب على الأسابيع الأولى "الناجحة للغاية" من ولايته، وشكره على قيادته في تأمين الإفراج عن الاسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وفرض وقف مؤقت للحرب.

وبحسب البيان، أكد دونالد ترامب، على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن، حيث عبر الرئيس عن "امتنانه لجلالة الملك على التزام المملكة الراسخ بدعم وتعزيز السلام الإقليمي".

وأفاد البيان أنه تمت مناقشة الوضع في غزة خلال الزيارة، والتي جدد ترامب فيها مطالبته لحماس بالإفراج عن جميع الأسرى، بمن فيهم جميع الأمريكيين، بحلول يوم السبت، طالبًا مساعدة الملك الأردني في ضمان أن تفهم حماس وقادة المنطقة خطورة الوضع.

وذكر البيان أن الملك الأردني وترامب، أكدا أيضا على أهمية ضمان إعادة إعمار غزة "بشكل جميل" بعد انتهاء الحرب، وتوفير خيارات لسكان غزة تتيح لهم العيش بأمان وكرامة بعيدًا عن حكم حماس.

ولم يذكر البيان، تصريحات ترامب، ومقترحه عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى كلا من مصر والأردن خلال لقائه بالعاهل الأردني، الذي أكد بدوره على موقفه الرافض للتصريحات الأمريكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملك عبدالله ترامب الولايات المتحدة الأردن البيت الأبيض لقاء الملك عبدالله وترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إعادة إعمار غزة فورًا ورفض التهجير.. ماذا دار في اتصال السيسي ونظيره الأردني؟
رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما لإنقاذ اتفاق هدنة غزة
شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب
الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا