أول بيان من البيت الأبيض على لقاء الملك عبدالله وترامب

(وكالات)

أصدر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بيانًا علق فيه على زيارة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع وصفه بيان البيت الأبيض بـ "الودي والمثمر".

وقال البيان، إن الملك عبدالله قدم تهانيه للرئيس ترامب على الأسابيع الأولى "الناجحة للغاية" من ولايته، وشكره على قيادته في تأمين الإفراج عن الاسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وفرض وقف مؤقت للحرب.

وبحسب البيان، أكد دونالد ترامب، على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن، حيث عبر الرئيس عن "امتنانه لجلالة الملك على التزام المملكة الراسخ بدعم وتعزيز السلام الإقليمي".

وأفاد البيان أنه تمت مناقشة الوضع في غزة خلال الزيارة، والتي جدد ترامب فيها مطالبته لحماس بالإفراج عن جميع الأسرى، بمن فيهم جميع الأمريكيين، بحلول يوم السبت، طالبًا مساعدة الملك الأردني في ضمان أن تفهم حماس وقادة المنطقة خطورة الوضع.

وذكر البيان أن الملك الأردني وترامب، أكدا أيضا على أهمية ضمان إعادة إعمار غزة "بشكل جميل" بعد انتهاء الحرب، وتوفير خيارات لسكان غزة تتيح لهم العيش بأمان وكرامة بعيدًا عن حكم حماس.

ولم يذكر البيان، تصريحات ترامب، ومقترحه عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى كلا من مصر والأردن خلال لقائه بالعاهل الأردني، الذي أكد بدوره على موقفه الرافض للتصريحات الأمريكية.