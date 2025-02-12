مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إذا لم تفرج حماس عن الأسرى السبت فستكون هناك مشكلة كبيرة

القاهرة- مصراوي

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، إن الإنذار الذي وجهه الرئيس ترامب لحماس ساري المفعول.

وتابع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "الرئيس قال بوضوح يوم السبت عند الساعة 12 ظهرا، إنه يتوقع حدوث شيء مختلف، وإذا لم تفرج حماس عن الأسرى يوم السبت، فسوف تكون هناك مشكلة كبيرة".

وأوضح مبعوث ترامب للشرق الأوسط: "حماس لا يمكن أن تكون جزءاً من الحكومة في غزة وعليها أن ترحل".

وأكد مبعوث ترامب للشرق الأوسط: "أنه يأمل أن تؤدي جهود الوسطاء في مصر وقطر إلى نتيجة "أفضل وأكثر توازناً" فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق وما قد يحدث في المرحلة الثانية".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن الاحتلال يتنصل من تنفيذ العديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن موقف حركة حماس واضح ولن تقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية.

وشدد قاسم أنه على الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن الأسرى، موضحًا أن المطلوب من الاحتلال الالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه.

وأوضح، أن هناك اتصالات تجري مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا أن هناك جهود من قبل الوسطاء لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار في غزة.