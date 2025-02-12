ماكرون يرفض مخطط التهجير: المسألة ليست قضية عقارية

(وكالات)

ٌقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن أي حل لإعادة إعمار قطاع غزة يجب ألا يكون على حساب حقوق الفلسطينيين أو سيادتهم الإقليمية.

وشدد ماكرون، في تصريحات صحفية، على أن سكان غزة يرفضون التوطين خارج أراضيهم، كما أن دول المنطقة ترفض ذلك أيضًا.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لا يمكن أن تقول لمليوني شخص: لا تعودوا إلى مدنكم في غزة، لأن المسألة ليست مجرد قضية عقارية، بل هي سياسية في جوهرها".

يأتي ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قدم مقترح لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن أو لدول مجاورة، وهو ما قوبل رفض فلسطيني مصري وأردني ودولي واسع.