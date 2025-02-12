حماس: لن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية

وكالات

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن الاحتلال الصهيوني يتنصل من تنفيذ العديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن موقف حركة حماس واضح ولن تقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية.

وشدد قاسم أنه على الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن الأسرى، موضحًا أن المطلوب من الاحتلال الالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه.

وأوضح أن هناك اتصالات تجري مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا أن هناك جهود من قبل الوسطاء لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار في غزة.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى بحلول ظهر السبت المقبل.

وقال"إما أن يتم الإفراج عن جميع الاسرى بحلول يوم السبت فلا مزيد من الدفعات ولا مزيد من الألاعيب أو أننا سنفتح أبواب الجحيم عليهم، وهذا يعني: لا كهرباء، لا ماء، لا وقود، لا مساعدات إنسانية".

ويأتي التهديد الأمريكي، بعدما أعلنت حركة حماس تأجيل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم تنفيذ بنود الاتفاق.

وقال بتسلئيل سموتريتش في مقطع فيديو موجه لنتنياهو: "رئيس الوزراء، أدعوك واستنادًا إلى التصريح الواضح جدًا للرئيس ترامب، إلى توجيه رسالة حاسمة لحماس".

فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيتمار بن غفير إلى "شنّ هجوم كبير على غزة من السماء والأرض"، مضيفًا أنه يجب وقف وصول جميع الإمدادات الإغاثية إلى غزة، بما في ذلك "الكهرباء والوقود والمياه".